Тегеран, 29 января, 2023, 17:31 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Израиля отказались комментировать произошедший в Иране инцидент — военный завод в Исфахане подвергся воздушному удару.

Валерий Шарифулин/ТАСС У главного входа в министерство иностранных дел Израиля

«Мы не даем комментариев по этой теме», — заявили агентству ТАСС в пресс-службе внешнеполитического ведомства в воскресенье, 29 января.

Ранее телеканал Al Hadath со ссылкой на американские источники заявил, что Израиль никак не причастен к атаке на военный завод в городе Исфахане.

Упомянутый инцидент произошел 28 января, около 23:30 по местному времени. Как передает агентство IRNA, в городе Исфахане была совершена неудачная атака на один из центров ведомства с использованием беспилотных летательных аппаратов.