Анкара, 29 января, 2023, 17:37 — ИА Регнум. Страны, купившие у США истребители F-35, впоследствии не имеют права их применить, если это не одобрит Вашингтон. Об этом 29 января сообщил газете Aydınlık глава производящей беспилотники компании Baykar Makina Сельчук Байрактар.

Иван Шилов ИА REGNUM F-35

«Самая передовая технология, которую вы закупили извне, гораздо хуже, чем даже самая посредственная технология, созданная своими силами», — сказал Байрактар.

По его мнению, Турции нужно избегать зарубежных «оков» и развиваться независимо. Ранее он также заявил, что будущее в воздушном бою будет якобы за беспилотниками.

Напомним, ранее США исключили Турцию из программы поставок F-35. Вашингтон пообещал поставить эти самолёты Греции, что негативно восприняли в Анкаре.