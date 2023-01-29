Берлин, 29 января, 2023, 17:29 — ИА Регнум. В Германии встретили с воодушевлением намерение канцлера Германии Олафа Шольца, заявившего о желании вести телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

В комментариях для баварского портала BR24 многие читатели поддержали Шольца, отметив, что Германии вовсе не надо было принимать участие в конфликте вокруг Украины.

«Это не наш конфликт», — написал один из комментаторов. Другой отметил, что Киев втягивает НАТО в прокси-войну с Россией. Поддержал продолжение переговоров еще один читатель, отметив, что Германия не ведет войну против России.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц последний раз вел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в начале декабря 2022 года.

Напомним, газета Tagesspiegel 29 января сообщила о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что телефонные переговоры с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным имеют особое значение и их необходимо возобновить.