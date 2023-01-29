Анкара, 29 января, 2023, 17:28 — ИА Регнум. Выполнения от Швеции и Финляндии ранее подписанных этими двумя странами обязательств ожидает Турция. Об этом 29 января заявил глава турецкого минобороны Хулуси Акар, его слова приводит газета Hürriyet.

Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press Представители Турции, Швеции и Финляндии на саммите НАТО в Мадриде

Как напомнил Акар, в июне 2022 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон и президент Финляндии Саули Нийнистё, а также главы минобороны и МИД всех этих стран встретились на саммите НАТО в Мадриде, где они в присутствии генсека альянса Йенса Столтенберга подписали документ по вступлению этих стран в указанный военно-политический блок.

«В настоящее время они ждут одобрения от нас, от нашего парламента, чтобы вступить в НАТО. Мы говорим: «Выполняйте требования, под которыми подписались». Это так просто», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее шведский министр иностранных дел Тобиас Билльстрем заявил, что процесс вступления в Североатлантический альянс временно прерван властями Швеции на фоне акций с сожжением Корана.