Кабул, 29 января, 2023, 17:22 — ИА Регнум. В Афганистане 170 человек погибли от переохлаждения из-за аномально холодной зимы, сообщает 29 января агентство Xinhua.

: Валерий Мельников. РИА Новости Афганистан

По данным агентства, 170 человек, включая женщин и детей, погибли, еще 30 человек пострадали в результате заморозков и снега за последние три недели. Аномальная погода также стала причиной разрушения более 150 домов и гибели 80 тысяч голов скота.

Напомним, в начале января температура воздуха в Афганистане упала до -28℃, тогда как средняя температура воздуха составляет от 0 до 5 градусов.