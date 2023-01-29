Нагано, Япония, 29 января, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Двое туристов — американский и немецкий, попавшие под сход лавины в горах Японии, находятся в бессознательном состоянии, сообщает Kyodo.

РИА Новости. Павел Львов Туристы возле лавины, сошедшей на туристическом маршруте

Ещё трое иностранцев (граждане США и Австрии) смогли сами спуститься после схода лавины. Поисковая операция будет продолжена утром завтра, 30 января.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на высоте два километра рядом с горнолыжным курортом в Нагано сошла лавина. Под сход лавины попали несколько человек.