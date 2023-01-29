Санкт-Петербург, 29 января, 2023, 17:15 — ИА Регнум. Столкновение электрички с легковым автомобилем произошло на переезде в Ленинградской области. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Дарья Драй ИА REGNUM Электричка

«Сегодня в 11:12 на железнодорожном переезде на станции Орехово Приозерского направления Октябрьской железной дороги водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом № 6523», — говорится в сообщении.

Также указывается, что машинистом электропоезда было применено экстренное торможение, однако из-за недостаточного расстояния избежать столкновения не удалось. При этом уточняется, что, согласно предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области утром 18 января на перегоне Джиктанда — Талдан Забайкальской железной дороги сошли с рельсов 22 грузовых вагона.