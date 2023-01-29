Москва, 29 января, 2023, 17:13 — ИА Регнум. В настоящее время телеведущий Николай Дроздов переведён из реанимации, куда он попал после неудачного падения, в обычную палату. Об этом 29 января сообщила супруга Дроздова Татьяна.

Владимир Трефилов/РИА Новости Николай Дроздов

«Вместе с ним в палате младшая дочка Лена. Она за ним ухаживает», ― сказала в беседе с «Лентой. ру» жена телеведущего.

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Она добавила, что процесс восстановления будет длительным.

Татьяна Дроздова рассказала, что супруг неудачно упал в её день рождения ― 17 января. По её словам, он поехал на работу, хотя она просила его остаться дома.

Как сообщало ИА REGNUM, медики диагностировали у Дроздова множественные переломы рёбер. Чтобы облегчить боли, которые мучают бывшего ведущего программы «В мире животных», медики колют ему обезболивающие препараты. Врачи решили не накладывать пострадавшему гипс, а дождаться, когда рёбра срастутся сами.