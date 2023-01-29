Ереван, 29 января, 2023, 17:11 — ИА Регнум. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 января принял президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, прибывшего в Ереван. Сообщение об этом было обнародовано в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Пашинян отметил важность визита ас-Сиси, поскольку это первый визит президента Египта за всё время независимости Армении.

«Вероятно, в честь этого в Ереване пошел снег», — добавил Пашинян.

Ранее ас-Сиси встречался с президентом Армении Ваагном Хачатуряном. Египетский лидер отметил, что Каир может стать посредником в мирных переговорах между Баку и Ереваном.