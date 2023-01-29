Антананариву, 29 января, 2023, 17:06 — ИА Регнум. В результате шторма Ченесо на острове Мадагаскаре погибли 25 человек, еще 21 пропал без вести. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщает агентство France-Presse.

Sitraka Rajaonarison/XinHua/Global Look Press Последствия шторма Ченесо на Мадагаскаре

«Согласно обновленной информации от бюро по управлению рисками Мадагаскара, сейчас известно, что 25 человек погибли, еще 21 человек пропал без вести», — говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что всего природная катастрофа затронула 83 181 человека, а около 38 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Ранее штормовое предупреждение объявляли в акваториях Камчатки из-за надвигающегося циклона.