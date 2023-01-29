Опасения Зеленского не дождаться «Абрамсов» назвали «капитуляцией вслух»
Киев, 29 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Словесной капитуляцией назвали сетования украинского президента Владимира Зеленского о том, что поставки Abrams «не раньше августа» могут оказаться бесполезными, пользователи Twitter.
Реакцию вызвало заявление Зеленского телеканалу Sky News от 27 января. Он пожаловался на то, что, если танки придут на Украину в августе, может оказаться «слишком поздно».
Пользователи заочно заверили Зеленского в том, что и немедленная поставка танков ничем не помогла бы ВСУ.
Также ему попытались объяснить, что эти танки, оказавшись на поле сражения, всё равно будут уничтожены. И это будет репутационный урон НАТО, потому с поставками американцы и не спешат.
«Очень похоже на капитуляцию вслух», — отреагировал один из пользователей на сетования главы Украины.
Также Зеленскому напомнили, что он часто утверждает, будто бы ВСУ побеждают, и предложили задуматься о переговорах с Россией.
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