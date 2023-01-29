Киев, 29 января, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Словесной капитуляцией назвали сетования украинского президента Владимира Зеленского о том, что поставки Abrams «не раньше августа» могут оказаться бесполезными, пользователи Twitter.

EPA/EDUARDO MUNOZ/POOL/ТАСС Владимир Зеленский

Реакцию вызвало заявление Зеленского телеканалу Sky News от 27 января. Он пожаловался на то, что, если танки придут на Украину в августе, может оказаться «слишком поздно».

Пользователи заочно заверили Зеленского в том, что и немедленная поставка танков ничем не помогла бы ВСУ.

Также ему попытались объяснить, что эти танки, оказавшись на поле сражения, всё равно будут уничтожены. И это будет репутационный урон НАТО, потому с поставками американцы и не спешат.

«Очень похоже на капитуляцию вслух», — отреагировал один из пользователей на сетования главы Украины.

Также Зеленскому напомнили, что он часто утверждает, будто бы ВСУ побеждают, и предложили задуматься о переговорах с Россией.

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