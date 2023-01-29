Париж, 29 января, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Депутат Национального собрания Франции (нижняя палата парламента) Манюэль Бомпар призвал приложить усилия и предоставить России и Украине гарантии безопасности, передает BFM TV.

Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press Манюэль Бомпар

«Есть критерии мира — вывод российских войск с территории Украины и обеспечение условий безопасности для всех: для Украины и для России», — заявил французский политик от левой партии «Неподчинившаяся Франция».

Политик также назвал «ошибкой» ощущение того, что конфликт на Украине может разрешиться лишь военным путем, призвав сосредоточиться на дипломатии.

Кроме того, Манюэль Бомпар сомневается в необходимости направлять французские танки Киеву. Депутат согласился с мнением министра Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню, который ранее заявил, поставки танков создадут Украине больше проблем, чем дадут преимуществ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Германии выразили мнение, что западным странам, предоставляющим военную помощь Киеву, не стоит торопиться с поставками боевых самолётов, которые просит Украина.

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