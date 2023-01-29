Сочи, Краснодарский край, 29 января, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Сотрудники противопожарных служб ликвидировали пожар в жилом многоквартирном доме в Сочи, площадь которого составляла 300 квадратных метров. Об этом 29 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная охрана МЧС России

Отмечается, что сообщение о возгорании в поселке Красная Поляна на улице Защитников Кавказа поступило днём 29 января и позднее огнеборцы смогли локализовать его на площади 300 квадратных метров.

«В 15:58 (совпадает с мск — прим. ред.) ликвидация открытого горения», — говорится в сообщении.

Также указывается, что из горящего здания эвакуировали 40 человек, и добавляется, что никто не пострадал в результате пожара. При этом уточняется, что в работах по ликвидации возгорания участвовали 48 человек и было задействовано 13 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Сочи Краснодарского края произошло возгорание четырёхэтажного многоквартирного дома.