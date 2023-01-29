Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль не подтвердил информацию о якобы произошедшем вторжении израильской армии в города Палестины. Эти сообщения ранее были распространены в ряде арабских СМИ и в соцсетях.

EPA/ABED AL HASHLAMOUN/ТАСС Израильские военнослужащие

«Пока их армия не входила», — цитирует посла ТАСС.

Напомним, после провокации, которая произошла 27 января в еврейском районе Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме, власти Израиля решились на реализацию некоторых мер. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что указанные шаги включают укрепление внутренней безопасности, упрощение получения разрешений на ношение оружия для граждан страны, а также усиление армии и полиции.

Стало известно о решении властей снести дом, в котором проживал устроивший атаку на синагогу террорист. В планах также лишить семьи террористов национального страхования и других выплат.