Киев, 29 января, 2023, 16:53 — ИА Регнум. Киев ввёл новые односторонние ограничения в отношении российских и белорусских предприятий. В список, опубликованный на сайте президента Украины Владимира Зеленского, вошли 182 предприятия и три предпринимателя.

Виталий Тимкив/РИА Новости Сильвинитовая обогатительная фабрика (фабрика компании «Уралкалий»)

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Соответствующим указом Зеленский 28 января ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях в отношении лиц, перевозивших военную технику и военнослужащих по железной дороге.

Так, в санкционный перечень вошли компании «Уралкалий», Московский коксогазовый завод, группа компаний «Титан», Сибирская угольная энергетическая компания. Кроме этого, в списке значатся Белорусская железная дорога, «Беларуськалий», Гомельский химический завод и «Омск карбон Могилёв».

Согласно указу, активы этих компаний на территории Украины блокируются. Также запрещено осуществлять с ними торговые операции и перевозку связанных с ними грузов. в отношении этих юридических лиц приостановлено исполнение всех финансовых обязательств.

Отмечается, что ограничительные меры вводятся сроком на десять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января Зеленский подписал очередной указ о санкциях. Под ограничительные меры попали почти 200 деятелей культуры, искусства, телевидения: продюсеры, редакторы СМИ, телеведущие, журналисты, музыкальные критики.