Самара, 29 января, 2023, 16:52 — ИА Регнум. Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин в интервью «Спорт-Экспресс» 29 января рассказал, планировал ли пригласить в команду Артема Дзюбу и Дениса Глушакова, которые на данный момент находятся в статусе свободных агентов.

Алексей Даничев/РИА Новости Артем Дзюба

«На эту тему мы не разговаривали. Нам их никто не предлагал. В принципе, эти позиции в «Крыльях» укомплектованы. Все-таки мы идем немного другим путем формирования состава», — заявили главный тренер.

Также Осинькин добавил, что ценит вклад Дениса Глушакова и Артема Дзюбы в развитие российского футбола.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» за 1,7 миллиона евро подписали аргентинского флангового нападающего «Расинга» Бенхамина Гарре.