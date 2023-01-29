Тегеран, 29 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Информация и видеоматериалы об учениях ВМС Ирана в Ормузском проливе были предоставлены странам Латинской Америки иранской стороной. Об этом 29 января сообщает агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Телеканал Hispan (принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР), элитному подразделению ВС Ирана — прим. ред.) предоставил полную информацию о недавних учениях Ирана в водах Ормузского пролива для жителей Латинской Америки, и жители этого континента познакомились с иранским потенциалом сдерживания», — говорится в сообщении.

Также указывается, что КСИР было принято такое решение в связи с тем, что до конца марта Тегеран намерен увеличить своё присутствие до Тихого океана, впервые сосредоточив корабли своих ВМС у Панамского залива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Иране увеличилось количество пострадавших в результате землетрясения на северо-западе страны.