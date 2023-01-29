Иран показал странам Латинской Америки учения своих ВМС в Ормузском проливе
Mehr: Иран предоставил странам Латинской Америки данные об учениях своих ВМС в Ормузском проливе
Тегеран, 29 января, 2023, 16:45 — ИА Регнум. Информация и видеоматериалы об учениях ВМС Ирана в Ормузском проливе были предоставлены странам Латинской Америки иранской стороной. Об этом 29 января сообщает агентство Mehr.
«Телеканал Hispan (принадлежит Корпусу стражей исламской революции (КСИР), элитному подразделению ВС Ирана — прим. ред.) предоставил полную информацию о недавних учениях Ирана в водах Ормузского пролива для жителей Латинской Америки, и жители этого континента познакомились с иранским потенциалом сдерживания», — говорится в сообщении.
Также указывается, что КСИР было принято такое решение в связи с тем, что до конца марта Тегеран намерен увеличить своё присутствие до Тихого океана, впервые сосредоточив корабли своих ВМС у Панамского залива.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Иране увеличилось количество пострадавших в результате землетрясения на северо-западе страны.