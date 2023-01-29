Тегеран, 29 января, 2023, 16:42 — ИА Регнум. Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани передал Ирану послания от участников Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом, как сообщает агентство Tasnim, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан.

Александр Щербак/РИА Новости Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани

По словам иранского дипломата, Катар пытается вернуть все стороны СВПД к их обязательствам. При этом содержание посланий и от каких именно стран они были получены не уточняется.

«Мы благодарны Катару за его усилия по снятию санкций», — заявил глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Напомним, ранее состоялись двусторонние переговоры глав МИД Ирана и Катара в Тегеране. В ходе переговоров с главой МИД Катара Хосейн Амир Абдоллахиан указывал на вмешательство США и ряда европейских стран в недавние беспорядки в Иране.