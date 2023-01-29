Краснодар, 29 января, 2023, 16:41 — ИА Регнум. Спасательные службы локализовали пожар на площади 300 квадратных метров в четырехэтажном многоквартирном жилом доме в Сочи. Об этом 29 января сообщила пресс-служба Главного управления МЧС Российской Федерации по Краснодарскому краю.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

«В 15:19 произведена локализация на площади 300 квадратных метров», — говорится в уточняющем сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания из здания было эвакуировано 40 человек. На месте задействовано 48 спасателей и 13 единиц служебной техники.