Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В Иерусалим и ряд районов на Западном берегу реки Иордан для того, чтобы усилить местные подразделения израильской полиции, Армией обороны Израиля будет направлено две роты. Об этом 29 января сообщает пресс-служба израильской армии.

Иван Шилов ИА REGNUM Иерусалим

«По итогам совещания по оценке ситуации и в координации между Армией обороны Израиля и полицией Израиля сегодня было принято решение усилить израильскую полицию и помочь ей силами двух рот», — говорится в сообщении.

Также указывается, что направляемые войска планируется развернуть в Иерусалиме и некоторых районах на Западном берегу реки Иордан, и уточняется, что отправка израильских военных начнётся 30 января.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль рассказал, что в воскресенье, 29 января, глава палестинского МИД Рияд аль-Малики хочет связаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по вопросу ситуации в конфликте Палестины и Израиля на фоне последних решений израильских властей по территориям Палестины.