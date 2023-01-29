Сочи, Краснодарский край, 29 января, 2023, 16:30 — ИА Регнум. В городе Сочи Краснодарского края произошло возгорание четырехэтажного многоквартирного дома. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщается в Главном управлении МЧС России по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Пожарная машина

«В 14:14 по прибытии первого пожарного подразделения установлено, что произошло возгорание четырехэтажного жилого дома на площади 200 квадратных метров», — говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что ЧП произошло в поселке Красная Поляна. На месте происшествия задействовано 48 спасателей и 13 единиц техники.

Ранее сообщалось, что три жителя Серпухова Московской области погибли в результате пожара.