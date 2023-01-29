Киев, 29 января, 2023, 16:27 — ИА Регнум. Военная обстановка на востоке Украины тяжёлая. Об этом 29 января в интервью в эфире канадской телерадиокомпании CBC сообщил глава министерства обороны Украины Алексей Резников.

Boris Roessler/dpa/ТАСС Алексей Резников

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При этом, ссылаясь на украинских генералов, он подчеркнул, что ситуация остаётся контролируемой.

Резников признал, что потребуется время, чтобы получить обещанные западными странами танки и обучить экипажи их использованию. Однако выразил надежду, что всё будет готово к марту.

Как сообщало ИА REGNUM, в Министерстве обороны РФ ежедневно сообщают об успехах российских военных на разных направлениях. Так, за последние сутки, 28 января, подразделения Вооружённых сил России группировки войск «Восток» продолжили наступать на южнодонецком и запорожском направлениях.

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Ранее офицер запаса, ветеран боевых действий в Чечне Виктор Кутырь заявил, что подразделения российских войск нанесут решающий удар по Украине до февраля–марта. По его словам, после этого Москва сможет начать с Киевом мирные переговоры на своих условиях.