Будапешт, 29 января, 2023, 16:29 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 января прибыл в Венгрию с официальным визитом. Об этом сообщает агентство «Азери-Пресс».

РИА Новости Ильхам Алиев

По данным журналистов, азербайджанский лидер прибыл с женой, первым вице-президентом республики Мехрибан Алиевой. Самолёт с ними приземлился в будапештском аэропорту.

Сообщается, что официальных гостей встречали министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки и советник президента Венгрии по международным связям и дипломатии Криштоф Алтус.

Напомним, вступление Швеции и Финляндии в НАТО не одобрили из членов альянса только Венгрия и Турция. После согласованной с шведскими властями акции с сожжением Корана в Стокгольме Анкара заявила, что переговоры по рассмотрению заявок Швеции и Финляндии приостановлены.