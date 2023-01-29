Калининград, 29 января, 2023, 16:20 — ИА Регнум. В Калининградской области 29 января прошел «Марш жизни» в память о жертвах Холокоста. Его участниками стали более 70 человек. Они преодолели восьмикилометровый путь, по которому в январе 1945 года прошли еврейские узники концлагерей. О прошедшем марше сообщили в пресс-службе администрации Янтарного городского округа.

Виталий Невар/РИА Новости «Марш жизни» памяти жертв Холокоста в Калининградской области

В последние дни января 1945 года нацисты пригнали на берег моря около 7 тыс. узников концлагеря «Штутгоф». Фашисты загоняли женщин и детей в ледяную воду в районе поселка Пальмникен и расстреливали. Памяти невинных жертв нацизма посвящен этот марш, который ежегодно проводится активистами.

Перед началом марша у мемориального комплекса на братской могиле в поселке Русское состоялся памятный митинг. Его участники возложили цветы к мемориалу, где захоронены более 2,5 тыс. советских воинов, погибших в феврале–апреле 1945 года в боях Восточно-Прусской наступательной операции.