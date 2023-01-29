Москва, 29 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. В воскресенье, 29 января, глава палестинского МИД Рияд аль-Малики хочет связаться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по вопросу ситуации в конфликте Палестины и Израиля на фоне последних решений израильских властей по территориям Палестины. Об этом 29 января рассказал палестинский посол в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

МИД РФ/РИА Новости Рияд аль-Малики и Сергей Лавров

«Сегодня наш министр иностранных дел планирует созвониться с Лавровым по этой ситуации», — приводит его слова ТАСС.

Также Абдель Хафиз Нофаль уточнил, что сложившееся в настоящее время положение является очень сложным.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее папа Римский Франциск призвал правительства Израиля и Палестины к поиску мира на Святой земле после серии столкновений и нападения на синагогу в Иерусалиме.