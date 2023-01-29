Тунис, 29 января, 2023, 16:16 — ИА Регнум. В Тунисе проходит второй тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента, сообщает 29 января тунисский избирком.

MOHAMED MESSARA/EPA/ТАСС Второй тур парламентских выборов в Тунисе

По его данным, во втором туре баллотируются 262 кандидата, среди которых 34 женщины. По всей стране открыто более десяти тысяч избирательных участков. Однако, как сообщает избирком, явка избирателей остается низкой, около 5%. Выборы бойкотирует оппозиция, которой принадлежало в нижней палате парламента более половины мест.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря в Тунисе состоялся первый тур выборов в Ассамблею народных представителей (нижняя палата парламента). Избирательная кампания проводилась досрочно, так как действующий президент распустил парламент в марте 2022 года.

Читайте также: Тысячи жителей Туниса вышли на демонстрацию за отставку президента Сайеда