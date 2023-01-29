Тегеран, 29 января, 2023, 16:12 — ИА Регнум. Землетрясение, произошедшее в субботу, 28 января, в северо-западной части Ирана, привело к повреждению более 16 тысяч домов в городе Хой провинции Западный Азербайджан. Об этом 29 января сообщил глава МВД республики.

ZUMA/TASS Разрушенное здание

«16,5 тысячи жилых единиц в городе Хой требуются ремонт и переоснащение, которые должны быть сделаны при поддержке правительства», — цитирует Ахмада Вахиди агентство Tasnim.

Ранее представитель экстренных служб Ирана Моджтабу Халеди сообщал, что от землетрясения в Иране магнитудой 5,9 пострадали 973 человека. По данным на утро 29 января, количество пострадавших оценивалось в 664 человека.