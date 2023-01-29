Рим, 29 января, 2023, 16:08 — ИА Регнум. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто раньше надеялся, что Россия сможет стать союзником Запада. Об этом он заявил в сообщении в Twitter.

Mauro Scrobogna/Keystone Press Agency/Global Look Press Гуидо Крозетто

Теперь глава ведомства изменил свою позицию, при этом отметив, что он никогда не имел никаких предубеждений против России.

«Наоборот. Я даже был критически настроен в отношении некоторых подходов НАТО, которые я считал неоправданными, ― подчеркнул Крозетто.

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«Я надеялся, что она могла бы стать союзником Запада. Я был неправ», ― признался министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, что действия властей Италии по конфликту на Украине направлены не против Москвы, а в поддержку Киева. Он также придерживается мнения, что Россия вторглась на территорию Украины, поэтому действия итальянских властей «суровы и недвусмысленны», несмотря на уважение, «которое эта нация заслужила на протяжении веков».

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