Токио, 29 января, 2023, 16:26 — ИА Регнум. На западе префектуры Канагава на острове Хонсю в Японии 29 января произошло землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщает национальное метеорологическое управление страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По данным ведомства, подземные толчки зафиксировали в 21:20 по местному времени (15:50 мск). Глубина залегания очага была 150 км.

Данных о пострадавших и разрушениях нет. Также не сообщается об угрозе цунами. При этом подземные толчки ощущались по всему центральному региону, в том числе в Токио.