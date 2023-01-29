Рим, 29 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Главную угрозу для национальной безопасности Италии представляют анархисты, и в настоящее время имеется риск роста числа совершения ими террористических актов. Об этом 29 января сообщают итальянские спецслужбы на фоне ряда инцидентов у посольств Италии в Афинах, Берлине и Барселоне, передаёт газета La Repubblica.

Matteo Nardone/Keystone Press Agency/Global Look Press Акция протеста анархистов в Риме

По информации издания, на протяжении последнего времени сеть анархистов была укреплена и у представителей этих движений из Италии есть связи с такими же ячейками в Греции, Испании и странах Южной Америки.

Также указывается, что спецслужбы Италии связывают это с делом члена Неформальной анархистской федерации Альфредо Коспито, который является ответственным за 50 акций экстремистов на территории стран Европы.

При этом уточняется, что в данный момент Коспито находится тюрьме, где сидит за покушение на менеджера компании из сферы ядерной энергетики и организацию взрывов у казармы школы карабинеров, что обошлось без жертв, однако суд приговорил его к отбыванию наказания за «акт политического терроризма».

Кроме этого, отмечается, что итальянец отсидел уже 10 лет и был в мае 2022 года переведён на режим особо строгого содержания из-за того, что мог из тюрьмы руководить своими соратниками, после чего Коспито объявил голодовку.

Кроме того, уточняется, что 28 января в ряде итальянских городов состоялись акции в поддержку анархиста, а 27 января был подожжён автомобиль посольства Италии в Берлине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Италии Романо Проди заявил, что видение конфликта на Украине и выхода из него у стран ЕС разное, несмотря на стремление Запада оказывать поддержку Киеву.