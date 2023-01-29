Тегеран, 29 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Иран обвинил Израиль в «медиаатаке» на фоне произошедших в стране землетрясения, взрыва на заводе моторных масел и атаки беспилотников на завод в Исфахане, передает агентство IRNA.

Rouzbeh Fouladi/Keystone Press Agency/Global Look Press Иран

По его данным, Израиль предпринял попытку связать все эти события для дестабилизации ситуации в стране. Так, все сообщения о взрывах в иранских городах, таких как Альборз, Хамадан, Кередж, — фейковые. Кроме того, израильские СМИ пытались вбросить слухи об убийстве сотрудников Корпуса стражей Исламской революции и активации сигнала тревоги о воздушной атаке в Иране.

Как сообщает агентство, Израиль своей пропагандисткой деятельностью хотел представить обстановку в Иране как «небезопасную» и вызвать панику у жителей.

Как ранее передавало ИА REGNUM, минобороны Ирана подтвердило взрыв в центре производства боеприпасов в городе Исфахане, который произошел из-за атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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