Вильнюс, 29 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. В МИД Литвы сообщили о получении на текущей неделе сообщений об угрозе взрывов в пяти посольствах. В каких именно странах это произошло, в ведомстве не уточнили, пишет агентство Delfi.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Флаг Литвы на автомобиле посла

Как заявила изданию представитель литовского МИД Паулина Левицките, в Литве считают, что это информационная атака, и реагируют на нее спокойно.

«Мы реагируем спокойно, похоже на рядовую информационную атаку, далее будут разбираться правоохранительные органы», — говорится в комментарии дипломата.

По данным Delfi, в последние дни сообщения с угрозами взрывов поступили также в ряд литовских государственных, правоохранительных и судебных учреждений, школ и аэропортов. При проверках угрозы не подтвердились.