Киев, 29 января, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена во второй половине дня 29 января в трёх украинских регионах.

Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press Бомбоубежище на Украине

В 15:25 мск воздушную тревогу объявили в Кировоградской, в 15:27 мск — в Николаевской и в 15:29 мск — в Одесской области.

Также украинские власти объявили о режиме воздушной тревоги в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

ИА REGNUM сообщало, что на Украине утром 29 января воздушную тревогу объявляли в Николаевской и Одесской областях.