Москва, 29 января, 2023, 16:24 — ИА Регнум. Если министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто заподозрил Россию в причастности к сожжению Корана в Стокгольме, то пусть он оценит заявление коллег из Швеции, что эта акция — свобода выражения мнения. Об этом 29 января заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

EPA/YURI KOCHETKOV/ТАСС Мария Захарова

«Не подозревают ли в финском МИДе Стокгольм в пророссийских симпатиях?» — написала Захарова.

Она также отреагировала на заявление Хаависто об «обнаружении связей» с Россией у лидера датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмуса Палудана, который сжёг Коран в Стокгольме. Захарова заявила, что есть доказательства связи с РФ в отношении самого финского министра, и опубликовала фото, где Хаависто здоровается с главой МИД России Сергеем Лавровым.

«Есть подозрения, что это было не просто рукопожатие с Сергеем Лавровым, но ритуальное действие, цель которого только предстоит выяснить финским спецслужбам в ходе «расследования», — добавила Захарова.

Напомним, после акции Палудана и официальных заявлений Стокгольма, что акция была законной и являлась выражением мнения, Анкара объявила о приостановке переговоров о рассмотрении заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.