Берлин, 29 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Западным странам, предоставляющим военную помощь Киеву, не стоит торопиться с новыми решениями о поставках боевых самолётов, которые Украина уже запросила у Запада. Сначала необходимо посмотреть, какой эффект возымеют на поле боя танки. Такое мнение высказал ответственный редактор раздела внешней политики германской газеты Frankfurter Allgemeine Николас Буссе.

Rob Dicker/ZUMA/TASS F-16

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Он отметил, что в вопросе с поставками танков этот принцип был смягчён. Однако колебания со стороны Запада были связаны не только с техническими и логистическими моментами. Так, американский президент Джо Байден, объявляя о поставке танков Abrams, прямо отметил, что этот шаг не следует понимать как угрозу в адрес России.

Автор статьи указывает, что проблема возникает и со всеми другими видами вооружений, которые могут быть использованы для повышения боевой мощи Украины. По его словам, настойчивость Киева и уже выдвинутые требования предоставить боевые самолёты неудивительны, но Западу не стоит торопиться.

«Следует сначала понаблюдать за тем, какой эффект будут иметь поставки танков и как они проявят себя на передовой», ― указал Буссе.

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Нельзя согласовывать западную стратегию только с интересами Украины, настаивает журналист издания.

Как сообщало ИА REGNUM, представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию о том, что ВВС Украины требуется поставка 24 западных самолётов F-16. По словам спикера, потребность в военной лётной технике составляет по крайней мере пять бригад — около 180 истребителей. Об этом он заявил в эфире телемарафона.