Лондон, 29 января, 2023, 15:52 — ИА Регнум. Обучение танкистов ВСУ управлению британскими танками Challenger 2 начинается в Британии, сообщает 29 января минобороны королевства в своём Twitter.

VALDA KALINA/EPA/ТАСС Британский военнослужащий на танке Challenger 2

В Британию уже прибыли танковые экипажи ВСУ. Ведомство сообщает, что Британия параллельно с партнёрами по НАТО поставит Киеву танки Challenger 2.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Киеву удалось выпросить у Германии и США танки Leopard и Abrams, причём поставки американской техники в ближайшее время не планируются. Что касается Leopard, на их передачу Киеву также уйдёт не один месяц.