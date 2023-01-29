Багдад, 29 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Иракскую территорию не нужно использовать для того, чтобы совершать нападения в регионе. Об этом 29 января заявил министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн в интервью телеканалу Al-Arabiya.

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости Фуад Хусейн

«Территории Ирака не должны быть отправной точкой для каких-либо нападений на страны региона», — сказал он.

Также Хусейн добавил, что существующая на сегодняшний день напряжённость в отношениях Ирана и США оказывает своё влияние на Ирак, и указал на необходимость снижения таковой.

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеканал со ссылкой на американские источники сообщил, что к атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в Исфахане не причастен Израиль.