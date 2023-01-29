Тель-Авив, Израиль, 29 января, 2023, 15:45 — ИА Регнум. В Иране произошло по меньшей мере четыре взрыва после ударов беспилотников по военному объекту в Исфахане. Это подтверждают источники израильской газеты Jerusalem Post в западном разведсообществе, пишет издание.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

По предварительным оценкам, объектам, на которых «велась разработка передовых вооружений», нанесен существенный ущерб, хотя в Иране заявили лишь о небольшом повреждении кровли.

Как отмечается в материале газеты, в Тегеране и раньше не признавались в потерях при атаках израильских спецслужб по объектам, связанным с ядерной программой Ирана.

Напомним, 29 января агентство IRNA со ссылкой на свои источники сообщило о том, что причиной мощного взрыва на складе с боеприпасами в городе Исфахане в центральной части Ирана стала атака беспилотных летательных аппаратов.