Москва, 29 января, 2023, 15:37 — ИА Регнум. Между военными ВСУ и наёмниками из стран Североатлантического альянса происходят конфликты и стычки, которые иногда перерастают в перестрелки. Об этом рассказал командир «Русского легиона» Сергей Фомченков.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

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Как пояснил Фомченков в беседе с URA.ru это случается из-за неприязненного отношения. Речь, по его словам, идёт о первой категории наёмников.

«Это регулярные части из армий стран НАТО, которые участвуют в боевых действиях на стороне ВСУ под видом так называемых наёмников. Они все свысока относятся к украинцам. Себя эти «воины» считают «цивилизованными» европейцами», — отметил командир.

Так, по словам Фомченкова, поляки вообще рассматривают Украину как свою бывшую и будущую колонию.

Ко второй категории, пояснил командир, относятся наёмники, приезжающие, чтобы заработать или поддержать единомышленников. Такие бойцы часто имеют свои представлении о морали, склонны к мародёрству и другим преступлениям. Командир добавил, что ими сложно управлять, и от них всегда можно ожидать поступков, которые дискредитируют ВСУ. При этом украинская сторона продолжает пользоваться их услугами: «им можно поручить грязную военную работу и их жизней никому не жалко».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее об усиливающихся между военными ВСУ и польскими наёмниками разногласиях заявлял офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко. Он отметил, что, несмотря на относительно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с военными формированиями Украины. Например, от западных меценатов им поступает большое количество экипировки и спецсредств, а украинские военные закупают всё за собственные средства.

Также, добавил офицер, польские наёмники в общении «проявляют высокомерие» и относятся к боевикам ВСУ «как к людям второго сорта».