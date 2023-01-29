Канберра, 29 января, 2023, 15:35 — ИА Регнум. 29 января сербский теннисист Новак Джокович в финальном матче Australian Open 2023 одержал победу над греком Стефаносом Циципасом (6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5)), установив тем самым рекорд по количеству побед в австралийском турнире Большого шлема.

EPA/FAZRY ISMAIL/ТАСС Новак Джокович

Также стоит отметить, что после победы на турнире Новак Джокович стал первой ракеткой мира, обойдя пропустившего турнир Карлоса Алькараса, испанца Рафаэля Надаля, Каспера Рууда и самого Стефаноса Циципаса.

Ранее сообщалось, что белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей Australian Open — 2023 среди женщин. Турнир проходил в Мельбурне (Австралия).