Папа Римский призвал Израиль и Палестину к поиску мира после ряда нападений
Ватикан, 29 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал правительства Израиля и Палестины к поиску мира на Святой земле после серии столкновений и нападения на синагогу в Иерусалиме. Такое обращение понтифик адресовал к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.
«Я призываю оба правительства и международное сообщество незамедлительно найти пути, которые будут включать диалог и искренний поиск мира», — сказал глава католической церкви.
Понтифик заявил, что с глубокой болью воспринял новости из Святой земли о гибели палестинцев в результате антитеррористической операции Израиля и о произошедшем нападении на синагогу.
«Спираль смерти, растущая ежедневно, препятствует проблескам доверия и мира между израильским и палестинским народами», — добавил папа Римский.
Ранее минздрав Палестины сообщил о гибели палестинца в ходе столкновений с военнослужащими армии Израиля на Западном берегу реки Иордан.
Подробнее в материале: Минздрав Палестины сообщил о погибшем в ходе стычки с военными Израиля