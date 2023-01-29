Ватикан, 29 января, 2023, 15:33 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск призвал правительства Израиля и Палестины к поиску мира на Святой земле после серии столкновений и нападения на синагогу в Иерусалиме. Такое обращение понтифик адресовал к верующим, собравшимся на площади Святого Петра в Ватикане.

MAURIZIO BRAMBATTI/EPA/ТАСС Папа Римский Франциск

«Я призываю оба правительства и международное сообщество незамедлительно найти пути, которые будут включать диалог и искренний поиск мира», — сказал глава католической церкви.

Понтифик заявил, что с глубокой болью воспринял новости из Святой земли о гибели палестинцев в результате антитеррористической операции Израиля и о произошедшем нападении на синагогу.

«Спираль смерти, растущая ежедневно, препятствует проблескам доверия и мира между израильским и палестинским народами», — добавил папа Римский.

Ранее минздрав Палестины сообщил о гибели палестинца в ходе столкновений с военнослужащими армии Израиля на Западном берегу реки Иордан.

Подробнее в материале: Минздрав Палестины сообщил о погибшем в ходе стычки с военными Израиля