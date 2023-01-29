Эр-Рияд, 29 января, 2023, 15:31 — ИА Регнум. К атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в Исфахане не причастен Израиль. Об этом 29 января сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в США.

Иван Шилов ИА REGNUM Израиль

Также утверждается, что, по словам американских источников, целью этого удара было показать «Ирану и России» то, что США могут противодействовать строительству предприятий «по производству и экспорту [баллистического] оружия».

Как передавало ИА REGNUM, ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что Соединённые Штаты и «ещё одна страна» являются причастными к атаке беспилотников на объект минобороны Ирана в городе Исфахане.