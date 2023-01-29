Таллин, 29 января, 2023, 15:18 — ИА Регнум. К полной изоляции российских и белорусских спортсменов от международных состязаний призвала власти всех стран премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Она написала об этом 29 января на своей странице в одной из соцсетей.

Michael Kappeler/dpa/picture-alliance/ТАСС Кая Каллас

«Призываю правительства и парламенты всех стран поддержать полную изоляцию российских и белорусских спортсменов от международных спортивных мероприятий», — указала она в своём сообщении.

Также глава эстонского правительства назвала допуск спортсменов России и Белоруссии к участию в международных турнирах, включая Олимпийские игры, «лицемерным и бесхарактерным» решением.

При этом Каллас добавила, что она считает, что российская сторона якобы станет пользоваться каждым состязанием с участием российских спортсменов и их побед, «чтобы показать своим гражданам, что Россию по-прежнему уважают и приветствуют на Западе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что МИД России отказался вести переговоры с Японией о морском промысле для японских рыбаков.