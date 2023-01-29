Вашингтон, 29 января, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Некоторые чиновники на Западе полагают, что время в ситуации на Украине на стороне России, пишет газета The Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Как сообщает газета, раньше должностные лица на Западе считали, что чем дольше будут длиться боевые столкновения, тем больше шансов у Киева победить, но теперь уверенность Запада ослабла. Теперь они опасаются, что Москва может «одержать верх» в затяжном конфликте. Именно с этим газета WSJ связывает желание Запада нарастить поставки техники и оружия на Украину.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от США не считать Украину своей колонией. По его словам, Украина стала полигоном Вашингтона и НАТО для испытания оружия и обкатки новых способов ведения войны.

Как сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев раскритиковал попытки ряда западных чиновников назвать поставки оружия киевскому режиму попыткой «предотвратить» третью мировую войну.

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