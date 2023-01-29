Вашингтон, 29 января, 2023, 15:14 — ИА Регнум. В ряде стран Запада зафиксировано падение цен на стейки из говядины для барбекю. Причиной стал резкий рост стоимости этого вида мяса, из-за чего на него стал падать спрос.

Алексей Куденко/РИА Новости Стейк

По данным аналитиков, продажи говядины падают именно в тех странах, где она раньше пользовалась особенной популярностью, — в Аргентине, США, Великобритании, пишет Bloomberg.

Так, по данным производителя мяса Ciccra, в 2022 году потребление говядины в Аргентине составило 47,2 кг на душу населения. Между тем еще 15 лет назад этот показатель составлял 68,7 кг. Из-за роста цен на мясо жители стали отдавать предпочтение курятине. Спрос на неё вырос за последние 20 лет почти в три раза.

По прогнозам издания, падение популярности стейков из говядины продолжится и в 2023 году. Так, в США продажа этого вида мяса может снизиться на 5%, в Аргентине — на 2%.