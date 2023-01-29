Лондон, 29 января, 2023, 15:13 — ИА Регнум. Заслуженный мастер спорта СССР и абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу Артура Бетербиева, отстоявшего титулы чемпиона мира по версиям WBC, IF и WBO в полутяжелом весе, над Энтони Ярдом.

Валерий Шарифулин/ТАСС Артур Бетербиев

«Поздравляю его с победой. Может быть, бой складывался не так, как он планировал… Но в итоге он всё равно победил. Бой был очень близким», — цитирует Цзю «Спорт-Экспресс» 29 января.

Стоит отметить, что победа Бетербиева над британским боксером Энтони Ярдом нокаутом стала для российского спортсмена 19-й в карьере. 38-летний Бетербиев выиграл все 19 поединков в профессиональном боксе.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров в своем telegram-канале поздравил Артура Бетербиева с победой над британским боксером.