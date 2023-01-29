Москва, 29 января, 2023, 15:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за последние сутки уничтожили на донецком направлении две произведённые в США буксируемые гаубицы М-777 Вооружённых сил Украины. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Минобороны России.

Константин Михальчевский/РИА Новости Работа артиллерийского расчета в зоне проведения СВО

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«Также уничтожены две артиллерийские системы М-777 производства США, две самоходные артиллерийские установки производства США Paladin», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Кроме того, российские военные в результате ударов артиллерии уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре артиллерийские системы производства США М-777 были уничтожены Вооружёнными силами России на краснолиманском направлении.