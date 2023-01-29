Москва, 29 января, 2023, 15:06 — ИА Регнум. Российские воинские подразделения в течение последних суток уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) и склад с боеприпасами ВСУ возле села Новоалександровка под Херсоном. Об этом 29 января сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-48, а также склад артиллерийских боеприпасов ВСУ», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается о продолжении наступления российских войск на южнодонецком и запорожском направлениях.