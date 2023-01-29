Москва, 29 января, 2023, 14:57 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции Вооружённые силы России уничтожили склад боеприпасов ВСУ. Об этом 29 января сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

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«В районе города Краматорска Донецкой Народной Республики уничтожен склад боеприпасов 81-й аэромобильной бригады ВСУ», ― говорится в новой сводке, опубликованной в телеграм-канале оборонного ведомства.

Также отмечается, что потери противника на данном направлении составили до 90 украинских военнослужащих. Кроме того, российские подразделения нанесли урон военной технике ВСУ. Так, уничтожены боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, 14 автомобилей, две самоходные гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 28 января, склад боеприпасов ВСУ был уничтожен в районе села Чернобаевка Херсонской области. В результате артиллерийского удара ВС России были убиты восемь украинских боевиков, ещё четверо получили ранения. Также ликвидированы три единицы автомобильной техники.