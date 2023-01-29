Донецк, 29 января, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Российскими средствами противовоздушной обороны за последние сутки перехвачено 16 снарядов украинских РСЗО в районах населенных пунктов Марьинка, Горловка, Златоустовка, Иловайск Донецкой Народной Республики и Чаплинка Херсонской области. Об этом 29 января в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости Работа противовоздушной обороны России в зоне проведения СВО

Отмечается, что российским военным также удалось сбить четыре украинских беспилотных летательных аппарата, а также противорадиолокационную ракету производства США HARM в районе населенного пункта Новый Свет Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в ходе исполнения боевых задач российские военнослужащие уничтожили 103 артиллерийских подразделения Вооруженных сил Украины.